Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Tedbirler kapsamında, seyircisiz oynanacak karşılaşma Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangikanalda?
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?
Trabzonspor-Galatasaray Maçı 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Trabzonspor-Galatasaray Maçı 19:00'de başlayacak.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.