Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?
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Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

25.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:20
Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Tedbirler kapsamında, seyircisiz oynanacak karşılaşma Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangikanalda?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Trabzonspor-Galatasaray Maçı 26 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Trabzonspor-Galatasaray Maçı 19:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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