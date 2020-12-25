Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?