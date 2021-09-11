Trabzonspor - Galatasaray derbisi ne zaman? TS-GS derbi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11 açıklandı mı? TS-GS hakemi kim?

Futbolseverler sezonun ilk derbisi olan Trabzonspor - Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray derbisi ne zaman? TS-GS derbi ne zaman, saat kaçta? İlk 11 açıklandı mı? TS-GS hakemi kim? TS-GS maçı hangi kanalda yayınlanacak? TS-GS hakemi kim olacak? TS-GS maçında VAR var mı? TS-GS maçı nerede oynanacak?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sezonun ilk derbisi Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar saat 20:00 'da başlayacaktır.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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