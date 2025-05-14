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Trabzonspor Galatasaray'a yenilirse Avrupa'ya gidiyor mu?

Trabzonspor Galatasaray'a yenilirse Avrupa'ya gidiyor mu?
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Liglerde sezon sonuna kısa süre kaldı ve Avrupa yolcuları merak konusu oldu. Ziraat Türkiye Kupası finali Trabzonspor - Galatasaray arasında gerçekleşecek. Peki, Trabzonspor Galatasaray'a yenilirse Avrupa'ya gidiyor mu?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor Galatasaray'a yenilirse Avrupa'ya gidiyor mu?

TRABZONSPOR GALATASARAY'A YENİLİRSE AVRUPA'YA GİDİYOR MU?

Galatasaray, Lig'i ilk ikide tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynama hakkını garantiledi.

Galatasaray'ın şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

Galatasaray'ın kupayı alması demek, Avrupa Ligi play-off şansının Süper Lig 3.'süne geçmesi anlamını taşıyor.

Trabzonspor Galatasaray'a yenilirse Avrupa'ya gidiyor mu?

ZTK'da final oynayacak diğer takım olan Trabzonspor'un ise kupayı kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde play-off şansı bulunuyor. Turda elense de bordo mavililer diğer sezon Konferans Ligi'nde top koşturacak.

Trabzonspor'un Avrupa'da mücadele etmek için ayrıca Süper Lig'de en az 5. sırada olması gerekiyor.

Avrupa'da müsabaka hakkı kazanan Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki durumu, Avrupa programını netleştirecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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