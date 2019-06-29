Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası Artvin'de yapılacak

Trabzonspor Futbol Okulları Turnuvası, 1-5 Temmuz'da Artvin'in Borçka ilçesinde yapılacak.

İlçede 5 gün boyunca 118 müsabakanın oynanacağı turnuvaya 23 futbol okulundan toplam 54 takım katılacak. 11,12,13 ve 14 yaş altı kategorilerinde 665 sporcunun mücadele edeceği turnuvada, yaklaşık 125 futbolcu velisi ve 73 kişilik teknik ekip de yer alacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek turnuvanın tanıtım toplantısı Trabzonspor Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Uzunal, Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan ve Borçka Futbol Okulu Sorumlusu Osman Genç'in katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Tuncay Uzunal, yaptığı açıklamada turnuvaya ilişkin bilgiler vererek, "Trabzonspor'umuz için büyük bir önem gösterdiğimiz altyapı organizasyonunun bir parçası olan futbol okullarımız İstanbul'da ve Türkiye genelinde geleneksel bir turnuva düzenliyor. 1-5 Temmuz'da Borçka'da yapılacak turnuvada, yıl boyunca eğitim gören sporcularımız kendi aralarında 4 farklı yaş kategorisinde mücadele edecek." dedi.

Bu ve benzeri organizasyonlar başta olmak üzere, altyapı ve futbol okullarının tüm faaliyetlerini çok önemsediklerini ifade eden Uzunal, "A takım kalecimiz Uğurcan Çakır'ın da futbol okullarımızdan yetiştiğini belirtmek istiyorum. İnşallah zaman içerisinde daha çok Uğurcan Çakırlar, daha çok Yusuf Yazıcılar ve Abdülkadir Ömürler Türk futbolu için Trabzonspor çatısı altından yetişecektir." diye konuştu.

Özçağlayan: "En büyük hedefimiz Trabzonspor'a oyuncu kazandırmak"

Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan da "Kulübümüz genç kuşaklara yönelik her türlü faaliyeti çok önemsiyor. Bu anlamda son yıllarda hayata geçen altyapı politikamız meyvelerini vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl bu gençlerimizle tüm Türkiye'nin sempatisini kazandık, takdirini topladık. Bu süreci yeni Abdülkadirler, yeni Yusuflar, yeni Hüseyinler, yeni Uğurcanlar yetiştirmek için büyük bir fırsat olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Trabzonspor Futbol Okullarının üç temel hedefi bulunduğunu vurgulayan Özçağlayan, şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki, çocuklarımızı sadece sportif olarak değil, sosyal becerilerini de geliştirerek onları topluma kazandırmak. Bu milli bir hassasiyettir. Bir diğer ve en büyük hedefimiz ise Trabzonspor'umuza futbolcu kazandırmaktır. Bizler Borçka'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Türkiye'nin her yerinde yetenekli gençlerimizin olduğunu görüyoruz. Bizim nihai hedefimiz yetenekli sporcuları profesyonel futbol hayatına hazırlamak ve Trabzonspor'umuza kazandırmaktır. İstanbul'u da kapsayan bir turnuvamız olacak. Onun da üçüncüsünü gerçekleştirdik, bu yıl dördüncüsünü hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda başta altyapıya verdiği önem ve kulübümüzün işleyişinde büyük bir değişiklik yaparak kendi değerlerine dönmesini sağlayan Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte genç futbolcularımıza gereken güveni gösteren, onları sahaya çıkartan ve güçlendiren Ünal Karaman'a teşekkür ediyorum."

Borçka Futbol Okulu Kurucu ve Sorumlusu Osman Genç de yaptığı açıklamada, "Eğlenceli ve samimi bir turnuva bizi bekliyor. Herhangi bir şampiyonluk, herhangi bir ödül olmadığı için tüm sporcularımızın sadece yeteneklerini sergileyeceği ve birbiriyle kaynaşacağı bir organizasyon olacak. Futbolcularımızın velileri gelecek, sporcularımızla birlikte Karagöl başta olmak üzere pek çok doğa gezisi düzenleyeceğiz. Belki bir gösteri maçı ve velilerimize özel eğlenceli bir akşam organizasyonu da düzenleyebiliriz. Biz kendimizi Trabzonspor'un içinde ve Trabzonspor ailesi olarak görüyoruz. Bu turnuvaları da ailemizin kaynaşması için bir bayram gibi düşünüyoruz. İnşallah güzel bir 5 gün geçiririz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA