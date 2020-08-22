Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva'yı borsaya bildirdi Trabzonspor, Brezilya'nın EC Bahia takımında forma giyen Flavio Medeiros da Silva ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor, Brezilya'nın EC Bahia takımında forma giyen Flavio Medeiros da Silva ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA