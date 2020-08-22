Trabzonspor, Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaştı Trabzonspor, Brezilyalı orta saha Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma sağladıklarını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma sağladıklarını KAP'a bildirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle; 2020/21 2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."

Kaynak: DHA