Trabzonspor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın forveti Kouassi ile anlaştı - Haberler Spor
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Trabzonspor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın forveti Kouassi ile anlaştı

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın forveti Kouassi ile anlaştı

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi hafta içinde Trabzon'a getirmeyi planladıklarını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Fildişi Sahili Milli Takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi'yi hafta içinde Trabzon'a getirmeyi planladıklarını söyledi.

Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün genel kurul sonrasında yaptığı açıklamada transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Doğan, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensipte anlaşmaya vararak Trabzon'a davet ettiklerini belirterek, "Bu hafta inşallah Trabzon'a getireceğiz. Milli takımının oyuncusu, hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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