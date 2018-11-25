Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Konuk Ediyor! Canlı Anlatım
Süper Ligin 13. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi sahasında ağırlıyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Şenol Güneş Spor Kompleksinde konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Zargo Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Nwankaeme, Rodallega
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Andre Ayew, Valbuena, Frey, Slimani
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