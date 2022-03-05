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Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük, yönetecek.

Ligde 66 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 17 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Son 5 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçını kazanması halinde galibiyet serisini 6 maça çıkaracak.

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Vitor Hugo, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16.30'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Ülker Stadı, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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