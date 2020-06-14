Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor.
14.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:07
Trabzonspor, 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA