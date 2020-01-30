Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

30.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:28

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bir bölümünü izlediği antrenmanı Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin de ziyaret ettiği belirtildi.

Ağaoğlu ve futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA