Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

22.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:56
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon ve 5'e 2 çalışmalar yaptı.

Öte yandan bir süredir sakatlığı bulunan Anders Trondsen da takımda ayrı olarak çalışmalara başladı.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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