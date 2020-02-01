Haberler » Spor » Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy - Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy

Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin Başkan Vekili Semih Özsoy, maç sonu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

01.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:56
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy

Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu 'a 2-1 yenilen 'nin Başkan Vekili Semih Özsoy, maç sonu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler