Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy
Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin Başkan Vekili Semih Özsoy, maç sonu gazetecilere açıklamalarda bulundu.
01.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:56
Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin Başkan Vekili Semih Özsoy, maç sonu gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Fenerbahçe Başkan Vekili Özsoy
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