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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Bakan Turhan

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklaması Havai fişek gösterisi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

02.02.2020 00:11 | Son Güncelleme: 02.02.2020 00:13
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Bakan Turhan

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'ın Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklaması

Havai fişek gösterisi TRABZON - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından - Bakan Turhan
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