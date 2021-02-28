Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin kulüp başkanı Ali Koç, "Trabzonspor zor bir ekip. Hele kendi sahasında çok daha zor bir ekip. Dolayısıyla böyle bir ortamda, bizden beklenti düşükken sıkıntılar yaşanan ortamda, böyle bir deplasmandan 3 puan almak altın değerindedir." dedi.

Koç, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileri açısından zor bir haftayı geride bıraktıklarına işaret ederek, şubat ayının iki senedir kendilerine hayırlı gelmediğini, bu yıl da gereksiz puanlar vererek şansızlıklar yaşadıklarını söyledi.

Puanlarını etkileyen hakem hatalarının da olduğuna değinen Koç, "Bu gece o açıdan çok önemliydi. Fenerbahçe spor kulübünde başkan, hoca, sportif direktör ve futbolcu olmak çok zor. İki günde yerden yere vurulabiliyor, iki günde göklere çıkarılabiliyorsunuz. Bu maçı kazandık şampiyon olmadık ama önemli bir adım attık. Kaybetsek de bir şey bitmeyecekti. Her takımın yaşayacağı daha çok iniş ve çıkışlar olacak. O yüzden bugün hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Kenetlendiler, konuştular, birleştiler, bir ve bütün oldular. Bugünkü futbol ile puan kaybetseydik de buradan memnun ayrılırdım." diye konuştu.

Trabzonspor karşısında çok sayıda gol pozisyonlarının olduğunu ifade eden Ali Koç, "Ben önce takımımı tebrik etmek istiyorum. Fenerbahçe arması ve camiası için bu çubuklu için nasıl savaşılır onu gösterdiler. Ben gurur duydum. Bu oynadığımız futbolu pek çok maça yaymamız lazım. Her şeye rağmen buradan mutlu ayrılıyoruz. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de Trabzonspor'a başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-"Bizim işimiz kenetlenmek, aile ortamını sağlayabilmek"

Koç, hafta içerisinde teknik direktör Erol Bulut ile yaptığı görüşmelerin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Camiamızın duygu ve düşünceleri çok çabuk tavan ve taban yapabiliyor. Bizim işimiz kenetlenmek, aile ortamını sağlayabilmek. Bugün bir ve bütün olunca neler olabileceğini gösterdik. Biz sosyal medyaya göre ya da gazetede yazanlara göre hareket etseydik pek çok değişiklikler yapmamız gerekirdi bugüne kadar. Tabii ki bu söz konusu değil. Bizim burada yapmamız gereken Erol hoca ve ekibine başta sportif direktörümüz, ondan sonra biz, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve başkan olarak onun başarılı olabileceği, takıma en büyük potansiyeli getireceği ortamı sağlamaktır. Zaman zaman bu ortamı sağlayamamış olabiliriz. Ama inanın hem hocamız, hem sportif direktörümüz hem de yönetimimiz elinden geleni yapıyor. İnşallah bu bir dönüm noktası olur. Bundan sonra sakatlarımız da düzelince tekrar bir seviyeye başlarız. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp, mutlu sona ulaşmaya çalışırız."

Spesifik oyuncular üzerine herhangi bir yorum yapmak istemediğini vurgulayan Koç, "Ama şunu söylemek istiyorum, bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır, ne de sportif direktör ve yönetim kurulu. Oturulur istişare edilir kulübün çıkarları için ne hayırlısıyla o yapılır. Bizim için her sporcumuz değerdir. Bu kulüp için önemlidirler. Bugün kadroda olmazlar yarın olur. Futbolun içerisinde bunlar vardır. Çok satır arası okumaya gerek olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Ali Koç, bu hafta psikolojik olarak herkesin elini taşın altına koyduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta psikolojik olarak hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Bir iki ziyaretimiz oldu arkadaşlarımızla. O ziyaretler neticesinde takımda inisiyatif kullanma, sorumlulukları ele alma ve reaksiyon gösterme için kenetlenme olduğunu gördüğüm için umutlu geldik buraya. Trabzonspor zor bir ekip. Hele kendi sahasında çok daha zor bir ekip. Dolayısıyla böyle bir ortamda, bizden beklenti düşükken sıkıntılar yaşanan ortamda, böyle bir deplasmandan 3 puan almak altın değerindedir. Çok güzel bir saha vardı burada. Ayrıca sahayı bu şekilde tuttukları için Trabzonspor'u kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz