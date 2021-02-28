Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar

28.02.2021 18:58 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:58
Trabzonspor-Fenerbahçe maçından notlar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

AVCI'DAN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre Fenerbahçe karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Avcı, kalede Kağan'ın yerine Uğurcan'a, savunmada Kamil Ahmet ile Faruk Can'ın yerine takıma dönen Serkan ile Marlon'a, hücum hattında ise Yunus'un yerine kart cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye görev verdi. Takıma dönen Erce, Hosseini, Baker ile Abdulkadir Parmak da yedek kulübesinde yer aldı. Bordo-mavililerde Arda'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür ve Trondsen ise kadroda yer almadı.KAMİL AHMET ŞOKUTrabzonspor'da sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi, son yapılan antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı. İlk bulguları temiz çıkan oyuncunun çekilen MR sonucunda riske edilmemesine karar verildi ve bu nedenle maç kadrosundan çıkarıldı.ABDULKADİR PARMAK DÖRT MAÇ SONRA KADRODATrabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Beşiktaş maçında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 maç sahalardan uzak kalan Abdulkadir Parmak, Fenerbahçe karşılaşmasıyla takıma geri döndü ve 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu.FENERBAHÇE'NİN 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde son olarak Göztepe ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri maçın 11'ine göre Trabzonspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Bulut, bu karşılaşmada Valencia, Ozan, Caner ile Nazım Sangare'nin yerine ilk 11'de Pelkas, Mert Hakan, Gökhan ve Tisserand'a forma verdi. Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, kamp kadrosunda yer almadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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