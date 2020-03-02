02.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:29

ZTK yarı final karşılaşmaları başlıyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile start alacak karşılaşmalar sporseverler tarafındın heyecanla beklenirken Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakkında detaylı aramalar yapıldı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor – Fenerbahçe karşılaşması 3 ekim Salı günü saat 20.30'da Trabzon, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı atv' de!

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor – Fenerbahçe maçı şifresiz olarak yayınlanacak.

TS - FB

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

ERDİNÇ SEZERTAM(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

ATİLLA KARAOĞLAN(Dördüncü Hakem)

FIRAT AYDINUS(VAR)

BAHATTİN DURAN(AVAR)