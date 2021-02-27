Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Tarbzonspor - Fenerbahçe ilk 11'leri!

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı 28 Şubat Pazar günü oynanacak. Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı 19:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.