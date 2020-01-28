Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

28.01.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:21

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar merak ediliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksinde gerçekleşecek maç, 1 Şubat günü düzenlenecek. 37 puanla ikici sırada bulunan Fenerbahçe, 4. sıradaki Trabzon ile oynayacağı maçtan 3 puanı elde etmesi durumunda Sivasspor'un tahtını zorlayacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi haberimizde...

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in en iddialı iki takımı Trabzon ve Fenerbahçe 1 Şubat Cuma günü Şenol Güneş Stadyumunda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Sıralama için kritik olan maç Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI

Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak maçı heyecanla bekleyen taraftarlar için bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 1.000 TL, Batı Alt VIP Tribün 900 TL, Batı Alt VIP Tribün 750 TL, Batı Alt VIP Tribün 500 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 350 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 250 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 200 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 175 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 125 TL.