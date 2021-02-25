Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
25.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:26
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.
Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay