Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

25.02.2021 15:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:26
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Mustafa Ceceli Kim Kardashian İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 15:27:30. #1.14#
title