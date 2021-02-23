Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

23.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:36
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman, 5'e 2 pas çalışması sonrası dar alan oyunları ve çift kale maçla son buldu.

Öte yandan, tedavisi süren Anders Trondsen, takımda ayrı düz koşu yaptı.

Bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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