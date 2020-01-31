Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bordo-mavililerin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da antrenmanı ziyaret etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililer Fenerbahçe maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sonrası Fransa'nın Lille takımında oynayan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Trabzonspor'un eski futbolcu Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı.
(Gökmen Şahin/İHA)