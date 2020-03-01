Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı yarı final ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı yarı final ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.
Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.
Yarın antrenman yapmayacak bordo-mavililer, akşam 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Fenerbahçe maçı için kampa girecek.
Kaynak: AA