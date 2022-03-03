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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptığı antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge, teknik çalışma, 5'e 2 çalışmaları, rondo ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, cuma günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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