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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

AA, Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncuların yenilenme çalışmaları yaptığı antrenmanda diğer futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge, teknik çalışma, 5'e 2, rondo ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla son buldu.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 4 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Ali Yılmaz, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Haberler

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