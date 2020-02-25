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Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart'ta Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

25.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:56
Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

Ziraat yarı final ilk maçında 3 Mart'ta Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, mart ayı içerisinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili güvenlik önlemlerini görüşmek üzere, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart salı günü 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak. Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.


Kaynak: DHA

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