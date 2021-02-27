Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşmasına hazır
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde futbolcuların katıldığı antrenmanla sona erdi.
Antrenmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen futbolcular da yer aldı.
Öte yandan oyuncu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına dün yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmıştı.
Bordo-mavili takım, yarın saat 19.00'da Medical Park Stadı'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk