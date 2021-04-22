Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Abdulkadir Parmak'ın antrenmanda yer almadığı bildirildi.

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor'da, Abdulkadir Parmak'ın antrenmanda yer almadığı bildirildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle alınmadığı bildirildi.

Teknik direktör Avcı'nın Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılması konusunda yönetim kuruluna yazılı rapor sunduğu ve yönetimin de bu konuda değerlendirme yapacağı belirtildi.

Antrenmanda birinci grupta yer alan oyuncuların jenerasyon, diğer oyuncuların ise teknikle bağlantılı dinamik ısınma, mobilizasyon çalışması, 5'e 2 çalışmaları ve dar alan oyunları gerçekleştirdiği, son bölümde de çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Sezon başında sakatlanan Norveçli oyuncu Anders Trondsen'in de takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç