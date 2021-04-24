Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar
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Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar
Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 1-1 berabere kaldığı Galatasaray maçına göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 1-1 berabere kaldığı Galatasaray maçına göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Yunan futbolcu Bakasetas'ın yerine Yusuf Sarı'yı ilk 11'de tercih etti. Geçen hafta kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan genç oyuncu, ilk 11'de değerlendirildi.

Bordo-mavili takımda Bakasetas'ın yanı sıra, sakatlığı devam eden Yunus Mallı, kadroda bulunmadı.

Trabzonspor'da sezon başındaki hazırlık kampı sırasında sakatlanan ve tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlayan Norveçli oyuncu Anders Trondsen de kadroya alınmadı.

Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük maçına, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny 11'i ile başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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