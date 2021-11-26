Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Duygu Avunduk - Haberler | Spor
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketleri ve teknikle bağlantılı koordinasyonun ardından çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi.

Bordo-mavili takımın antrenmanı 5'e 2 çalışmayla devam ederken, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.???????

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AA / Duygu Avunduk - Spor Haberleri

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