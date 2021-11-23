Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında dün Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Trabzonspor, 28 Kasım Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncuların rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Sakatlığı nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen Marek Hamsik ve Bakasetas, takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonsporlu oyuncular yarını izinli geçirdikten sonra 25 Kasım Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.