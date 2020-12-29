Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

29.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:21
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından core ısınma ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5'e 2 çalışmaları, geniş alan oyunları ve çift kale maç ile tamamlandı.

Abdulkadir Ömür çalışmalara başladı

Son testi negatif çıkan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdulkadir Ömür ise takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Oyuncunun Fatih Karagümrük maçında forma giymesi bekleniyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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