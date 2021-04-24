Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı golleri, maç özeti! Trabzonspor - Fatih Karagümrük özeti izle!
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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı golleri, maç özeti! Trabzonspor - Fatih Karagümrük özeti izle!

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı golleri, maç özeti! Trabzonspor - Fatih Karagümrük özeti izle!
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Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynandı. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı golleri, maç özeti! Trabzonspor - Fatih Karagümrük özeti izle!

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynandı. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı golleri, maç özeti! Trabzonspor - Fatih Karagümrük özeti izle!

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI GOLLERİ

35'inci dakikada Baker'ın ara pasında bomboş kalan Djaniny, penaltıdaki sakinliğini gösteremedi ve topu yerden kalecinin ayağına nişanladı. File bekçisinin açılmaya başlamasıyla Djaniniy soğukkanlılığını kaybetti ve zayıf bir vuruş yaptı. Bu pozisyonun ardından bir dakika sonra Ekuban da net fırsatı kaçırdı. Bordo-Mavililer'de kaçan peş peşe fırsatlardan sonra takımın diğer futbolcuları bir süre üzüntü yaşadı. Trabzonspor ilk yarıda 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE

Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı
Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı
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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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