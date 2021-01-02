Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak
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Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

02.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:11
Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray maçıyla sona eren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük deplasmanından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hosseini ile Hugo'nun yarınki maçta yer alıp alamayacağı, yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Karadeniz ekibinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci sona eren Abdülkadir Ömür ile tedavisi tamamlanan Ekuban, yarınki maçın kadrosunda yer alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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