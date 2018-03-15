Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAMTRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Durica, Bero, Castillo, Kamil Ahmet ve Mustafa Akbaş katılmadı. Antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli ve hırslı görüldü.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.