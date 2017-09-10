Trabzonspor Evinde Kazandı

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 yendi.

Trabzonspor Evinde Kazandı

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 yendi.

Kaynak: Dunya.com