Trabzonspor evinde Galatasaray'a karşı çıkışını sürdürmek istiyor

30.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:40

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Ligde son iki maçını kazanan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı ekip karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.



Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 1 Aralık Pazar günü Şenol Güneş Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumunda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve serkan Çimen yapacak. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde iddiası bulunmadığı için genç oyuncularını Getafe karşısında sahaya süren bordo-mavililer tamamen Süper Lig'e odaklandı. Ligde son iki maçı Alanyaspor'u 1-0 ve MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer 22 puanla 2. sırada yer alıyor. Ezeli rakibi Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen bordo-mavililer 3'te 3 yaparak çıkışını sürdürme hedefinde.



Karaman motivasyonu



Trabzonspor, Galatasaray karşısında seyirci ve saha avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyor. Bordo-mavili taraftarlar maça büyük bir ilgi gösterirken, müsabakanın biletleri tükünmiş durumda. Derbilerdeki başarısıyla ön plana çıkan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, oyuncularından tamamen maça konsantre olmalarını istedi. Rakibi hataya zorlamayı planlayan Karaman, oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini takıma anlatıyor. Başarılı çalıştırıcı 90 dakika tam konsantrasyon istedi. Deneyimli teknik adam "Sahada gerekeni yapacağınıza inanıyorum. Hepinize güveniyorum" diyerek oyuncularına olan inancını yineledi. - TRABZON

Kaynak: İHA