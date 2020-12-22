Trabzonspor, eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
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Trabzonspor, eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

22.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 09:26
Trabzonspor, eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Trabzonspor, kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Trabzonspor, kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer'i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Cenaze detaylarının belli olduğunda paylaşılacağı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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