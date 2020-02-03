Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?

03.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:46

Erzurumspor, çeyrek finalden hemen önce Beşiktaş ile iki maç yapmış ve iki maçta da siyah beyazlı takımı mağlup etmişti. Erzurumspor 4 Ocak Salı günü Trabzonspor'a konuk olacak. Trabzon, 16. turda elde ettiği üstünlüğü Erzurum'a karşı deplasmanda da gösterebilecek mi heyecanla bekleniyor.

TRABZONSPOR-ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bordo mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarında, Erzurumspor ile 4 Ocak günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yani Trabzon'da mücadele edecek. Karşılaşma 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak aktarılacak.

TRABZONSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Salı günü gerçekleştirilecek mücadelenin hakemliğini Abdulkadir Bitigen üstlenecek. Volkan Ahmet Narinç birinci, Candaş Elbil ikinci yardımcı hakem olarak sahada bulunurken, Burak Şeker dördüncü hakem olacak.

4 Şubat 2020 Salı günü 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün – 75 TL

Batı Alt VIP Tribün – 60 TL

Batı Alt VIP Tribün – 50 TL

Batı Alt VIP Tribün – 40 TL

Kategori 1 – Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün – 30 TL

Kategori 2 – Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün – 25 TL

Kategori 3 – Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün – 20 TL

Kategori 4 – Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün – 15 TL

Güney Kale Arkası – Kuzey Kale Arkası – 10 TL

Trabzon'un müsabakada sahaya çıkaracağı ilk 11'i ise; Erce- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth şeklinde olacak gibi görünüyor.