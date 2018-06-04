Trabzonspor, Eren Derdiyok İçin Galatasaray'a Kucka'yı Önerdi
Trabzonspor, Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'un transferi için Slovakyalı futbolcusu Kucka'yı önerdi.
Yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken Trabzonspor yönetiminin, Eren Derdiyok için Galatasaray'a takas önerisinde bulunduğu öğrenildi.
2 MİLYON EURO İSTEDİLER
Galatasaray yönetimi Eren'in transferine sıcak baksa da bu transferin takas değil, parayla yapılmasını istedi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Eren'in bonservisi için 2 milyon Euro civarında para isterken, Trabzonspor'un Kucka'yı önerdiği belirtiliyor.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (4)
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TRABZONSPORDA BİRAZ AKILLI OLSUN CANIM KENDİ İŞİNE YARAMAYANI ŞAMPİYON TAKIMA VERMEYE ÇALIŞIYOR. GS KADROSU ZATEN SENDEN ÜSTÜN İYİ FUTBOLCUYU AL KÖTÜYÜ VER OLMAAAAZCevap Yaz Yayından Kaldır
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son bir aydır tv de fb seçimi.bu hafta sonu zaten zehir oldu.her kanalda fb seçimi.bizde seçim oldu ne seçileni tanıyoruz nede dursun hakkında fazla bilgimiz var.galiba fb nin büyüklüğü ne kupa ne de başarı büyüklüğüdür diyen adam doğru demiş.fb ve diğerleri demek en doğrusu.cumhurbaşkanlığı seçimi bile gölgede kaldı o derece.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Başka adamı bulamadınız salaklarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yalancinin mumu yatsiya kadar yanar,ufurun bakalim kucka 7 tane eren ederCevap Yaz 1 Yayından Kaldır