Trabzonspor, Eren Derdiyok İçin Galatasaray'a Kucka'yı Önerdi

Trabzonspor, Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'un transferi için Slovakyalı futbolcusu Kucka'yı önerdi.

Yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken Trabzonspor yönetiminin, Eren Derdiyok için Galatasaray'a takas önerisinde bulunduğu öğrenildi.

2 MİLYON EURO İSTEDİLER

Galatasaray yönetimi Eren'in transferine sıcak baksa da bu transferin takas değil, parayla yapılmasını istedi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Eren'in bonservisi için 2 milyon Euro civarında para isterken, Trabzonspor'un Kucka'yı önerdiği belirtiliyor.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (4)

  • MMMM:
    TRABZONSPORDA BİRAZ AKILLI OLSUN CANIM KENDİ İŞİNE YARAMAYANI ŞAMPİYON TAKIMA VERMEYE ÇALIŞIYOR. GS KADROSU ZATEN SENDEN ÜSTÜN İYİ FUTBOLCUYU AL KÖTÜYÜ VER OLMAAAAZ
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  • GS HAKKI:
    son bir aydır tv de fb seçimi.bu hafta sonu zaten zehir oldu.her kanalda fb seçimi.bizde seçim oldu ne seçileni tanıyoruz nede dursun hakkında fazla bilgimiz var.galiba fb nin büyüklüğü ne kupa ne de başarı büyüklüğüdür diyen adam doğru demiş.fb ve diğerleri demek en doğrusu.cumhurbaşkanlığı seçimi bile gölgede kaldı o derece.
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