Trabzonspor, Eren Derdiyok İçin Galatasaray'a Kucka'yı Önerdi

Yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken Trabzonspor yönetiminin, Eren Derdiyok için Galatasaray'a takas önerisinde bulunduğu öğrenildi.

2 MİLYON EURO İSTEDİLER

Galatasaray yönetimi Eren'in transferine sıcak baksa da bu transferin takas değil, parayla yapılmasını istedi. Sarı-Kırmızılı yönetimin, Eren'in bonservisi için 2 milyon Euro civarında para isterken, Trabzonspor'un Kucka'yı önerdiği belirtiliyor.