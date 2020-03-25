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Trabzonspor en çok şutu Kayserispor maçında çekti

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de en çok şutu Kayserispor maçında çekerken, en çok topa sahip olduğu müsabaka ise 6-0 kazandığı Kasımpaşa karşılaşması oldu.

25.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:20
Trabzonspor en çok şutu Kayserispor maçında çekti

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de en çok şutu Kayserispor maçında çekerken, en çok topa sahip olduğu müsabaka ise 6-0 kazandığı Kasımpaşa karşılaşması oldu.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor. Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı maçlarda en çok şutu Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada çekti. Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmada 31 şut çekerken bu şutların 13'ü isabetli oldu. Bordo-mavililer en az şutu ise Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 6 şutla atarken, söz konusu maçta 2 şutu kaleyi buldu.

Topa sahip olma

Trabzonspor'un sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maç en çok topa sahip olduğu müsabaka oldu. Yüzde 62 topa sahip olan bordo-mavililerin en az topa sahip olduğu maç ise İstanbul'da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maç oldu. Bu maçta Karadeniz ekibi yüzde 31 oranında meşin yuvarlağa sahip oldu.

Pas trafiği

Trabzonspor bu sezon ligde oynadığı 26 maçta en iyi pas trafiğini sahasında Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada yakaladı. Yüzde 90'lık bir performans yakalayan Alanyaspor'u sahasında 1-0 yendiği maç ise Karadeniz ekibinin yüzde 68'lik oranla en az pas trafiği yakaladığı maç oldu.

Başarılı pas

Karadeniz ekibinin sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maç ise en iyi paslaşma yaptığı maçlardan biri oldu. Bordo-mavililer bu maçta 519 kez başarılı pas yaptı. Deplasmanda 1-0 kazandığı Konyaspor maçında 500 kez başarılı pas yapan bordo-mavililer, sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta ise 496 kez başarılı pas yapmasına karşın rakibine yenildi. Aynı sayıda başarılı pas yaptığı Kayserispor'u ise 6-2 mağlup etti. Bordo-mavililer İstanbul'da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta ise 185 kez başarılı pas yaparken, bu maç en az başaralı pas yaptığı müsabaka oldu.

En çok korner

Trabzonspor bu sezon ligde en çok korner atışını ise Kayserispor maçında kullandı. 14 kez köşe gönderine gelen bordo-mavililer en az korner atışını ise 2'şer kez ile evinde 2-2 berabere kaldığı Gençlerbirliği ve sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maçta yaptı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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