Trabzonspor'dan Edin Visca sürprizi! Edin Visca sezon sonunda Trabzonspor'a gitmesi bekleniyor

Performansıyla sporseverlerin beğenisini toplayan Edin Visca'nın Başakşehir'de ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trabzonspor'dan ciddi bir hamle gelirken Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor.

Taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Edin Visca, yaz aylarında 4 büyüklerin transfer listelerini süslüyordu. Bosna-Hersekli futbolcunun takımdan ayrılmasını zorlaştırıyordu. Medipol Başakşehir'de Edin Visca'nın sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Abdullah Avcı'yla tekrar aynı takımda buluşmak isteyen 31 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda girişimler başlayacak.

EDİN VİSCA SEZON SONUNDA TRABZONSPOR'A GİTMESİ BEKLENİYOR

Tam 7 yıl boyunca sakatlık yaşamayan ve bu sezon ilk defa ciddi sakatlıklar yaşayarak 19 maçta takımının formasını giyemeyen Edin Visca, en son sakatlandığında Başakşehir'in adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor'du. Bu sezon 3 kulvarda da Başakşehir forması giyen Edin Visca, 24 maçta 6 gol atıp 7 de asist yaparken takımına ciddi katkı sağlayamadı.

SEZON SONUNDA GİTMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen ve rotasını şimdiden eski hocası Abdullah Avcı'nın takımı olan Trabzonspor olarak belirleyen 31 yaşındaki Bosnalı sağ kanat oyuncusu Visca'nın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir'in ligde kalmasında Edin Visca'ya güvendiği ve takım ligde kalırsa bonservisinde de kolaylık sağlayacağı Visca'nın sezon sonunda Trabzonspor'a gitmesine kesin gözle bakılıyor.