Trabzonspor, Edin Visca ile 3,5 yıllığına anlaştı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor, Edin Visca transferinin detaylarını açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir'den transfer edilen Edin Visca ile 3,5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Bordo mavili kulüp ayrıca, Medipol Başakşehir'e oyuncunun serbest kalma bedeli olarak 3 taksit halinde 4 milyon 300 bin Euro artı KDV ödeyecek.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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