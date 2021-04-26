Trabzonspor'dan Edgar le'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Trabzonspor'dan Edgar le'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trabzonspor'dan Edgar le'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Edgar IE'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Edgar Ie'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin resmi sitesinden paylaşılan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol kasık adalesinden sakatlanan Edgar Ie'nin bugün çekilen MR grafisinde 2. derecede kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" denildi.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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