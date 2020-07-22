Trabzonspor, Eddie Newton yönetiminde çalıştı
Süper Lig'in 34, haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenör Eddie Newton yönetiminde çalıştı.
22.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:43
Süper Lig'in 34, haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, antrenör Eddie Newton yönetiminde çalıştı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenör Eddie Newton yönetiminde 18.00'de yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON
Kaynak: İHA