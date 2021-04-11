Trabzonspor, düşüşe geçti
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Trabzonspor, düşüşe geçti

Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor, düşüşe geçti

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son haftalarda puan ortalamasında büyük düşüş yaşandı.

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Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son haftalarda puan ortalamasında büyük düşüş yaşandı.

Ligin ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı.

Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan ve 42 puan toplayan bordo-mavililer, maç başına 2,47 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı.

Bu dönemin ardından düşüşe geçen Karadeniz ekibi, son 8 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 10 puan toplayabildi, maç başına 1,25 puan ortalamasında kaldı.

Son 6 haftada 11 puan kaybetti

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 6 maçta kazandığı puandan daha fazlasını kaybetti.

Son 6 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 7 puan toplarken 11 puan yitirdi.

Son 3 deplasmanda golü yok

Trabzonspor, son 3 deplasman maçında rakip fileleri havalandıramadı.

Karadeniz ekibi, ligin 28. haftasında 4 Mart'ta dış sahada Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarından 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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