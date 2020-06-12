Trabzonspor, Drogheda ile hazırlık maçı yapmak istediğini açıkladı
Trabzonspor, İrlanda ekiplerinden, Drogheda ile yeni stadyumunda hazırlık maçı yapmak istediğini duyurdu.
12.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:34
Trabzonspor, İrlanda ekiplerinden, Drogheda ile yeni stadyumunda hazırlık maçı yapmak istediğini duyurdu.
Trabzonspor, kardeş kulüplerden İrlanda'nın Drogheda ekibiyle yeni statta bir hazırlık maçı yapmak istediğine açıkladı. Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan İngilizce paylaşımda, "Hey Drogs, çok yakında burada olacağız. Trabzon'daki bitmemiş hikayeyi oynayacağımız hazırlık maçı ile tamamlayacağız" ifadelerine yer verdi.
(Gökmen Şahin/İHA)
Kaynak: İHA