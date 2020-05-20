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Trabzonspor dördüncü koronavirüs testinden geçti

Trabzonspor Kulübü, teknik ekip ve sporculara dördüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor dördüncü koronavirüs testinden geçti
20.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:15

Trabzonspor Kulübü, teknik ekip ve sporculara dördüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarakuyguladığımız Kovid-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbirpozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

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