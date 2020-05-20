Trabzonspor dördüncü koronavirüs testinden geçti Trabzonspor Kulübü, teknik ekip ve sporculara dördüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, teknik ekip ve sporculara dördüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarakuyguladığımız Kovid-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbirpozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA