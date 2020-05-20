Trabzonspor dördüncü koronavirüs testinden geçti
Trabzonspor Kulübü, teknik ekip ve sporculara dördüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.
20.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:15
Trabzonspor Kulübü, teknik ekip ve sporculara dördüncü kez yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarakuyguladığımız Kovid-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbirpozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA