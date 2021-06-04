Trabzonspor Divan Genel Kurulu 14 Haziran'da yapılacak

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı 14 Haziran'da yapılacak.

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı 14 Haziran'da yapılacak.

Trabzonspor 49. Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Seçimle ilgili yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son COVID-19 Pandemi koşullarını içeren genelgesi ve salonun yetersizliği nedeniyle sadece kurul ve organ başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerinin katılabileceği toplantımız, üyelerimizin de izlemesi için kulübümüzün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı