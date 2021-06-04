Trabzonspor Divan Genel Kurulu 14 Haziran'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Trabzonspor Divan Genel Kurulu 14 Haziran'da yapılacak

Trabzonspor Divan Genel Kurulu 14 Haziran'da yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı 14 Haziran'da yapılacak.

Trabzonspor Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı 14 Haziran'da yapılacak.

Trabzonspor 49. Olağan Divan Genel Kurulu Toplantısı 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 11.00'de Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Seçimle ilgili yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son COVID-19 Pandemi koşullarını içeren genelgesi ve salonun yetersizliği nedeniyle sadece kurul ve organ başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerinin katılabileceği toplantımız, üyelerimizin de izlemesi için kulübümüzün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır" ifadeleri kullanıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor'un yeni transferi Peres'in kız arkadaşı Moretti: Türkiye'de mutlu olacağız
Trabzonspor'un yeni transferi Peres'in kız arkadaşı Moretti: Türkiye'de mutlu olacağız
Sörloth'tan görülmemiş isyan! Trabzon taraftarı Norveçli oyuncuyu zıvanadan çıkarttı
Sörloth'tan görülmemiş isyan! Trabzon taraftarı Norveçli oyuncuyu zıvanadan çıkarttı
Yeni kural sonrası büyük temizlik şart! 4 büyüklerde oynayan yabancı futbolcu sayısı endişe verici
Yeni kural sonrası büyük temizlik şart! 4 büyüklerde oynayan yabancı futbolcu sayısı endişe verici
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hasan Polatkan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Gervinho Enes Ünal Okay Yokuşlu Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor Divan Genel Kurulu 14 Haziran'da yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 16:02:12. #1.14#

title