12.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:10

Süper Lig şampiyonluk yarışında heyecan sürerken 22. hafta önemli bir maça sahne olacak. Ligin 1. ve 2. sırasında yer alan Trabzonspor ile DG Sivasspor'un karşı karşıya geleceği mücadele heyecanla beklenirken Trabzonspor DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor DG Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor DG Sivasspor hangi kanalda sorularının yanıtları arandı.

TRABZONSPOR DG SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor DG Sivasspor maçı 16 Şubat Pazar günü (16.2.2020) saat 16:00'da oynanacak.

TRABZONSPOR DG SİVASSPOR HANGİ KANALDA?

Trabzonspor DG Sivasspor maçı beIN SPORTS ekranlarında olacak.

TRABZONSPOR DG SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor DG Sivasspor maçı ücretli platform olan beIN SPORTS'tan yayınlanacak.

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